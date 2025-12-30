Napoli non pronto a comandare? Conte difeso dalle critiche | il paragone con l’Inter

Le dichiarazioni di Antonio Conte, in cui afferma che il Napoli non sarebbe ancora pronto a comandare, hanno suscitato diverse reazioni nel mondo del calcio. L’allenatore ha inoltre paragonato la struttura dell’Inter a quella delle altre grandi squadre italiane, come Juventus, Milan e appunto il Napoli. Di seguito, analizziamo il contesto e le implicazioni di queste affermazioni, nel rispetto della sobrietà e dell’accuratezza che caratterizzano la nostra informazione.

Hanno scatenato un caos inatteso le parole di Conte in merito ad un Napoli "non pronto a comandare". L'allenatore, nella sua risposta a Dazn, Juventus, Inter e Milan su un piano superiore a livello di struttura. Tanti coloro che hanno provato a smentire quest'idea, ma ha invece provato ad offrire argomenti a favore Francesco Modugno nel corso della trasmissione "Il Bello del Calcio", in onda su Televomero. Modugno dà ragione a Conte: le sue parole. Modugno prova a spiegare ed analizzare il discorso di Conte, trovandosi d'accordo con lui: "Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso.

Cremonese-Napoli, Conte: "Nel 2025 abbiamo fatto cose straordinarie" - Conte ha commentato la vittoria del suo Napoli sulla Cremonese: "Festeggiamo un 2025 bellissimo in cui abbiamo fatto qualcosa di straordinario. sport.sky.it

Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti - Il tecnico salentino dice che il Napoli non può comandare perché non è tra le. tuttomercatoweb.com

Conte senza filtri: “Il Napoli sta costruendo, non è ancora pronto a comandare” Antonio Conte, ai microfoni di DAZN, spiega con grande lucidità il momento del Napoli e le differenze strutturali con le big del campionato: “Per tanti motivi. È un percorso appena i - facebook.com facebook

#Conte: " #Napoli non ancora pronto per comandare. Inter, Milan e Juve sono squadre diverse dalle altre" x.com

