Napoli-Mainoo l’affare ancora possibile | la strategia di Manna per gennaio

Il Napoli mantiene vivo l’interesse per Kobbie Mainoo del Manchester United, considerando ancora possibile un suo trasferimento a gennaio. La strategia del club partenopeo si concentra su questa operazione, nonostante le restrizioni della sessione invernale di calciomercato. La trattativa, ancora aperta, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli può ancora arrivare a Kobbie Mainoo. Il giocatore del Manchester United resta al centro della lista dei desideri del club partenopeo, al netto di quelli che potranno essere i limitati movimenti che potranno essere fatti nel corso della sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri, infatti, potranno operare solo a ‘saldo zero’, il che vuol dire che servirà operare in uscita per poi sviluppare eventuali entrate. Mercato Napoli, cosa succede con Mainoo? Le ultime. Negli scorsi giorni si era paventata la possibile di un stop definitivo della trattativa per il giocatore del Manchester United, anche a causa dell’infortunio che ha colpito il ragazzo che ma, va detto, non lo terrà fuori per molto tempo come qualcuno ha temuto in una prima fase. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

