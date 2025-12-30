Napoli Lucca già in uscita? Gli scenari e il possibile ruolo nel mercato a saldo zero

L'eventuale uscita di Napoli e Lucca dal mercato apre a diverse interpretazioni sulle dinamiche del settore. Con Rasmus Hojlund ormai consolidato, il futuro di Lorenzo Lucca resta incerto e potrebbe rappresentare un cambiamento importante per il club. Analizzare gli scenari e il ruolo di questi giocatori nel contesto attuale aiuta a comprendere le possibili evoluzioni della squadra e le strategie di mercato.

Napoli, 30 dicembre 2025 - La fortuna di un giocatore diventa spesso la condanna di un altro: in casa Napoli nel primo ambito rientra Rasmus Hojlund, mentre il secondo, volendo sintetizzare al massimo la vicenda, riguarda Lorenzo Lucca, un corpo estraneo in questi suoi primi mesi in azzurro che addirittura rischiano di essere pure gli ultimi. Lucca e il feeling mai nato con il Napoli. Dal campo delle speculazioni si è passato a quello delle ipotesi concrete allorché Giovanni Manna, prima della gara contro la Cremonese, non ha nascosto la delusione per un giocatore che finora ha reso molto al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Lucca già in uscita? Gli scenari e il possibile ruolo nel mercato a saldo zero Leggi anche: Dal Lipsia al Napoli? Trattativa possibile già nel mercato invernale Leggi anche: Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lucca Juventus c’è già la fila per il centravanti del Napoli | bianconeri costretti a fronteggiare la concorrenza di quei due club esteri Le novità; Calciomercato Napoli addio già a gennaio? La rivelazione dell’agente!. Calciomercato Napoli news/ Lucca e non solo: con chi si può fare cassa? (oggi 27 dicembre 2025) - Calciomercato Napoli news oggi 27 dicembre 2025: Lorenzo Lucca è in uscita, scopriamo tutti i nomi con cui gli azzurri possono fare cassa a gennaio. ilsussidiario.net

Napoli prepara l’offerta per Kobbie Mainoo con l’uscita di Lorenzo Lucca chiave per il trasferimento - Napoli sta lavorando per accelerare la propria spinta per il centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo e sta valutando modifiche all’interno della rosa per rendere possibile il ... datasport.it

Calciomercato Napoli: Lucca in uscita? - Lorenzo Lucca potrebbe diventare uno dei nomi caldi della prossima finestra di mercato invernale. calcioline.com

Pochi gol e molti dubbi: gennaio può cambiare il futuro di Lucca Due gol, poco spazio e un rendimento che non ha ancora convinto. L’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli resta sotto la lente, anche in ottica mercato, con gennaio che può diventare un mese - facebook.com facebook

Il #Napoli ha timidamente proposto uno scambio alla #Lazio con #Lucca e #Castellanos protagonisti ma Lucca non è un tipo di attaccante idoneo per quelle che sono le caratteristiche del gioco di #Sarri. @AlfredoPedulla - @YouTube x.com

