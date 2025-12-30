Napoli Lucca al centro del mercato | ipotesi scambi e fiducia di Conte

Nel mercato di gennaio, Napoli e Lucca sono al centro delle attenzioni, con diverse ipotesi di scambi e discussioni sulla fiducia di Conte. Lorenzo Lucca continua a essere uno dei nomi più rilevanti, attirando interesse e speculazioni. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare le soluzioni più adatte per tutte le parti coinvolte.

"> Lorenzo Lucca resta uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. L’attaccante azzurro è finito nel mirino di diversi club alla ricerca di rinforzi offensivi e potrebbe diventare una pedina chiave in eventuali operazioni di scambio. A fare il punto è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Forza Napoli Sempre su Radio Marte. «Dovbyk è solo una delle ipotesi di scambio legate a Lucca», ha spiegato Marchetti. «Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto informazioni sul giocatore del Napoli, che con il ritorno di Lukaku vedrà inevitabilmente ridursi le possibilità di giocare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Lucca al centro del mercato: ipotesi scambi e fiducia di Conte Leggi anche: Mercato – Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku Repubblica: a gennaio, con il blocco del mercato, Manna dovrà fare un gioco di incastri per garantire un rinforzo a Conte. Se Lukaku darà garanzie fisiche, Lucc; Napoli, mercato: limitazioni al club, a gennaio rinforzi low cost. Possibile partenza di Lucca; Manna: Napoli limitato sul mercato, un paradosso. Lucca e Lang via a gennaio, non escludo nulla; Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio. Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio - Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio Il mercato di gennaio del Napoli resta un rebus tecnico ed economico, con più incastri ancora da ... forzazzurri.net

MERCATO - Marchetti: "Tante squadre hanno chiesto informazioni per Lucca, Conte gradirebbe un atro esterno d'attacco, le ultime sul centrocampista" - Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto del giocatore azzurro, che col ritorno di Lukak ... napolimagazine.com

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it

Pochi gol e molti dubbi: gennaio può cambiare il futuro di Lucca Due gol, poco spazio e un rendimento che non ha ancora convinto. L’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli resta sotto la lente, anche in ottica mercato, con gennaio che può diventare un mese - facebook.com facebook

Il #Napoli ha timidamente proposto uno scambio alla #Lazio con #Lucca e #Castellanos protagonisti ma Lucca non è un tipo di attaccante idoneo per quelle che sono le caratteristiche del gioco di #Sarri. @AlfredoPedulla - @YouTube x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.