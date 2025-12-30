Napoli Lucca al centro del mercato | ipotesi scambi e fiducia di Conte

Da napolipiu.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato di gennaio, Napoli e Lucca sono al centro delle attenzioni, con diverse ipotesi di scambi e discussioni sulla fiducia di Conte. Lorenzo Lucca continua a essere uno dei nomi più rilevanti, attirando interesse e speculazioni. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare le soluzioni più adatte per tutte le parti coinvolte.

"> Lorenzo Lucca resta uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. L’attaccante azzurro è finito nel mirino di diversi club alla ricerca di rinforzi offensivi e potrebbe diventare una pedina chiave in eventuali operazioni di scambio. A fare il punto è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Forza Napoli Sempre su Radio Marte. «Dovbyk è solo una delle ipotesi di scambio legate a Lucca», ha spiegato Marchetti. «Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto informazioni sul giocatore del Napoli, che con il ritorno di Lukaku vedrà inevitabilmente ridursi le possibilità di giocare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli lucca al centro del mercato ipotesi scambi e fiducia di conte

© Napolipiu.com - Napoli, Lucca al centro del mercato: ipotesi scambi e fiducia di Conte

Leggi anche: Mercato – Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus

Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku Repubblica: a gennaio, con il blocco del mercato, Manna dovrà fare un gioco di incastri per garantire un rinforzo a Conte. Se Lukaku darà garanzie fisiche, Lucc; Napoli, mercato: limitazioni al club, a gennaio rinforzi low cost. Possibile partenza di Lucca; Manna: Napoli limitato sul mercato, un paradosso. Lucca e Lang via a gennaio, non escludo nulla; Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio.

napoli lucca centro mercatoLucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio - Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio Il mercato di gennaio del Napoli resta un rebus tecnico ed economico, con più incastri ancora da ... forzazzurri.net

napoli lucca centro mercatoMERCATO - Marchetti: "Tante squadre hanno chiesto informazioni per Lucca, Conte gradirebbe un atro esterno d'attacco, le ultime sul centrocampista" - Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto del giocatore azzurro, che col ritorno di Lukak ... napolimagazine.com

napoli lucca centro mercato“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.