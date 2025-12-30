Il campionato di calcio si avvicina alla fase decisiva, con la corsa allo scudetto che si intensifica. Pietro Lo Monaco sottolinea l'importanza della continuità nelle prestazioni come elemento fondamentale per ottenere il successo. Con un numero crescente di pretendenti, la stagione richiede costanza e determinazione per raggiungere l’obiettivo finale.

"> La corsa scudetto entra nel vivo e, secondo Pietro Lo Monaco, il numero delle pretendenti è destinato ad aumentare. Il dirigente sportivo ne ha parlato intervenendo a Radio Napoli Centrale, soffermandosi sul momento del Napoli, sulle rivali e sui temi caldi della stagione azzurra. «Le squadre che si contendono lo scudetto iniziano a essere qualcuna in più», ha spiegato Lo Monaco a Radio Napoli Centrale. «Mi sorprende la Juve di Spalletti, che sta cominciando a giocare da grande, con una mentalità che non vedevo più. Al Napoli, invece, serve continuità». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Lo Monaco avverte: «Lo scudetto si vince con la continuità»

Leggi anche: Giordano elegge la propria squadra favorita: «Lo Scudetto? Se non lo vince il Napoli, lo vince il Milan»

Leggi anche: I 70 anni di Altobelli: “L’Inter è la mia famiglia. Lo scudetto lo vince…”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capello avverte: "Napoli, coi Viola gara trappola. Juve-Inter? Capiremo chi è da scudetto" - In vista della sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato sera al Franchi a partire dalle 20:45, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il tecnico di lungo corso, oggi ... tuttomercatoweb.com

Festa scudetto a Napoli, la città in delirio: “I campioni dell'Italia siamo noi” - È stata una giornata memorabile quella vissuta oggi da milioni di napoletani, in festa per il quarto scudetto degli azzurri. quotidiano.net

Napoli Campione d'Italia, presentato il francobollo celebrativo del quarto scudetto - Il francobollo raffigura due mani che sollevano una coppa davanti a una folla di tifosi festanti, con ai lati in alto i loghi della squadra del Napoli e dello scudetto tricolore. tg24.sky.it

Il tecnico del Napoli vorrebbe il centrocampista tedesco del Bayern Monaco I dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/goretzka-e-una-richiesta-di-antonio-conte-per-il-napoli-ma-a-gennaio-e-difficile-2184116 - facebook.com facebook