Napoli l’addio è a un passo | lascia il club azzurro ma resta in Serie A

Pasquale Mazzocchi sta per lasciare il Napoli dopo due stagioni. Il giocatore, poco impiegato da Antonio Conte, è vicino a trasferirsi al Parma, che mostra un forte interesse. La sua partenza segna un nuovo capitolo nella carriera del calciatore, che rimane in Serie A. La decisione riflette le dinamiche di mercato e le strategie del club azzurro per il futuro.

Pasquale Mazzocchi è pronto a chiudere la sua esperienza a Napoli dopo due anni. Il Parma è fortemente interessato al laterale azzurro, impiegato pochissimo da Antonio Conte in questa prima parte di stagione. Napoli, Mazzocchi in partenza: è vicino al Parma. La sessione invernale di calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma le trattative sono già cominciate da un po’ di tempo. Il Napoli è vigile sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Rientra in quest’ultimo àmbito la possibile cessione di Pasquale Mazzocchi. Stando a quanto riportato da ‘ Tuttomercatoweb.com ‘, il classe 1995 potrebbe trasferirsi al Parma a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

