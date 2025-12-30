napoli il ritorno di anguissa cambia gli equilibri di conte

A Napoli, il ritorno di Anguissa rappresenta un passo importante per la stabilità della squadra. Dopo settimane di assenza e difficoltà legate agli infortuni, il centrocampista francese torna a disposizione di Conte, contribuendo a ristabilire gli equilibri tecnici e tattici. Questo recupero può influenzare positivamente le dinamiche del team, offrendo nuove soluzioni e rafforzando la competitività in vista delle prossime sfide.

L’emergenza, lentamente, sta perdendo la sua voce. In casa Napoli i silenzi dell’infermeria cominciano a farsi meno pesanti e, dopo settimane vissute di adattamenti e soluzioni di necessità, Antonio Conte intravede finalmente una linea più stabile. Il nome che riapre scenari tattici e restituisce ordine è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è il primo dei lungodegenti a vedere la luce in fondo al tunnel, subito dopo Romelu Lukaku, già tornato almeno a respirare l’aria della panchina in Supercoppa. Un rientro che non è solo numerico, ma strutturale. Tempi di rientro e prudenza. 🔗 Leggi su Como1907news.com

