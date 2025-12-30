Napoli Hojlund non si nasconde! Le parole dell’attaccante emozionano i tifosi

Rasmus Hojlund, arrivato a Napoli a fine mercato per sostituire Lukaku infortunato, si è subito fatto notare con parole che hanno emozionato i tifosi. L’attaccante, ora al centro dell’attenzione, ha espresso entusiasmo e determinazione nel suo nuovo ruolo, assumendo un ruolo importante nell’attacco azzurro. La sua presenza rappresenta una novità significativa per il Napoli, che punta su di lui per rafforzare la squadra nel prosieguo della stagione.

Arrivato a Napoli a fine mercato, per sostituire Lukaku dopo l’infortunio, Rasmus Hojlund si è preso le chiavi dell’attacco azzurro. Dopo un inizio complicato, l’attaccante danese ha convinto tutti i tifosi a suon di gol. L’ex Atalanta, però, non ha mai avuto dubbi sull’offerta del Napoli. Nessun dubbio per Hojlund: “Ho voluto solo il Napoli”. L’esperienza al Manchester United non è andata come sperato e l’offerta del Napoli è stata una manna dal cielo per Hojlund: “Lo United mi ha fatto capire chiaramente che non facevo parte dei piani all’inizio della stagione. Penso che il Napoli abbia visto l’opportunità di andare a prendermi e non appena ho sentito dell’offerta, ho voluto solo loro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Hojlund non si nasconde! Le parole dell’attaccante emozionano i tifosi Leggi anche: Musetti si racconta e parla anche di Sinner: le parole su Jannik emozionano Leggi anche: McTominay non si nasconde: l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per Napoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, Manna: Regole di mercato paradossali. Lucca? Deve dare di più”; Caressa 'pazzo' di Hojlund: Leggete questi numeri: impressionante. Cremonese – Napoli: Le parole di Hojlund e Politano a Dazn - Sono felice del risultato, era un campo difficile e portiamo 3 punti importanti a casa”. mondonapoli.it

È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte - Rispetto a settembre, Hojlund ha proprio un’altra postura, un altro modo di stare in campo, di aggredire pallone ed avversari ... ilnapolista.it

Hojlund da impazzire. Il signore del gol: Napoli se lo gode, ma la clausola - E così, senza tanti giri di parole, l’uomo che è arrivato praticamente dal nulla, ma dietro cospicuo investimento, ha fatto ciò che gli è stato richiesto per contratto: segnare, possibilmente tanto, r ... msn.com

A Napoli quest'anno ha rigenerato Hojlund. Nella passata stagione ha valorizzato McTominay, facendolo diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Ha rivitalizzato giocatori come Meret, Di Lorenzo, Politano ed Anguissa. Ha lanciato a - facebook.com facebook

Napoli, perché è un altro Hojlund: la crescita nei numeri. VIDEO #SkySport #SkySerieA #SkyCalcioClub x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.