Napoli feste di Capodanno tra sicurezza e divieti | stop a botti vetro e spray urticanti

A Napoli, le festività di Capodanno sono accompagnate da nuove restrizioni per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il Comune ha disposto divieti su botti, vetro e spray urticanti nelle zone più frequentate, al fine di prevenire incidenti, proteggere persone e animali e assicurare un festeggiamento tranquillo. Queste misure mirano a promuovere un ambiente sereno e sicuro durante le celebrazioni di fine anno.

Il Comune impone limitazioni in centro e nei quartieri più frequentati per prevenire incidenti, tutelare persone e animali e garantire festeggiamenti ordinati.. Divieto di somministrare liquidi in vetro, lattina o qualsiasi altro materiale rigido. Stop alla vendita e al possesso di spray urticanti. Strada sbarrata all'introduzione e all'utilizzo di fuochi d'artificio. Il Comune di Napoli prova a garantire festeggiamenti sicuri per l'arrivo del nuovo anno con l'adozione di due ordinanze comunali. La prima replica lo schema già adottato alla vigilia di Natale e imporrà tutte queste limitazioni dalle 8 alle 20 del 31 dicembre in quattro zone considerate più a rischio: i cosiddetti "baretti" a Chiaia, il centro storico, i Quartieri Spagnoli e il Vomero.

