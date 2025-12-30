Nel nuovo episodio di “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, si analizzano le sfide del Napoli, con Hojlund e Juan Jesus protagonisti. La trasmissione, condotta da Corbo, Zamboni, Zaccaria, Santacroce, Carmine Esposito e Petrazzuolo, approfondisce le dinamiche del mercato e le ultime notizie sulla squadra partenopea, offrendo un commento equilibrato e accurato per gli appassionati di calcio Napoli.

Corbo, Zamboni, Zaccaria, Santacroce, Carmine Esposito e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu:?????????????????NM LIVE – Corbo: “Mercato a saldo zero? Il Napoli non ha bisogno di spendere altri soldi, Hojlund in crescita, è stato bravo Conte a migliorare le sue prestazioni”. NAPOLI – ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Mercato a saldo zero? Le norme assurde si contestano, De Laurentiis, se vuole cambiare e non subire norme assurde, ha tutta l’autorità, tutto il potere e tutto il tempo per promuovere delle campagne legali per abbreviare queste norme, ma non cadiamo in questo solito vittimismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli difficile da contenere, Hojlund top, Juan Jesus impressionante, il punto sul mercato

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus una garanzia, Como? Partita difficile ma bella, occhio ai lariani!

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus ha eletto il suo erede: lo scambio social è tutto da ridere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hojlund castiga la Cremonese, il Napoli resta nella scia delle milanesi; Hojlund versione cyborg, ora è davvero devastante: corre, combatte e segna – GdS; Napoli, ripagato il sacrificio economico per Hojlund: scommessa vinta; NM LIVE – Santacroce: Napoli difficile da contenere, Juan Jesus impressionante, Hojlund è un fenomeno.

L'ANALISI - Fabbroni: "Hojlund ha tutto per arrivare ai livelli di un grande attaccante" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Conte e Marotta sono due marpioni. napolimagazine.com