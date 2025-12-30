Napoli aumenta il ticket per la tangenziale | 5 centesimi in più

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, il ticket per la tangenziale di Napoli aumenta di 5 centesimi. La modifica riguarda gli automobilisti, in particolare i pendolari che ogni giorno utilizzano questa strada per motivi di lavoro. Si tratta di un incremento minimo, ma che potrebbe influire sui costi di viaggio di chi percorre regolarmente questa tratta. La variazione è stata comunicata dalle autorità locali e entrerà in vigore nelle prossime settimane.

  Il nuovo anno inizia con una notizia poco gradita per gli automobilisti, ed in particolare per i pendolari che quotidianamente sono costretti, per motivi di lavoro, a percorrere lunghi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

