Napoli aumenta il ticket per la tangenziale | 5 centesimi in più
A partire da gennaio, il ticket per la tangenziale di Napoli aumenta di 5 centesimi. La modifica riguarda gli automobilisti, in particolare i pendolari che ogni giorno utilizzano questa strada per motivi di lavoro. Si tratta di un incremento minimo, ma che potrebbe influire sui costi di viaggio di chi percorre regolarmente questa tratta. La variazione è stata comunicata dalle autorità locali e entrerà in vigore nelle prossime settimane.
Il nuovo anno inizia con una notizia poco gradita per gli automobilisti, ed in particolare per i pendolari che quotidianamente sono costretti, per motivi di lavoro, a percorrere lunghi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Tabacco, Nevi (FI): "Più aumenta la tassazione più aumenta l'illecito"
Leggi anche: Sigarette, previsti aumenti nel 2026: 15 centesimi in più
Napoli, aumenta il ticket per la tangenziale: 5 centesimi in più - Il nuovo anno inizia con una notizia poco gradita per gli automobilisti, ed in particolare per i pendolari che quotidianamente sono costretti, per motivi di lavoro, a percorrere ... ilmattino.it
Il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe costare 1,05 euro dal 1° gennaio 2026 - Manca ancora l'ufficialità, ma con l'inizio del nuovo anno molti pedaggi di strade e autostrade italiane potrebbero aumentare, inclusa la Tangenziale ... fanpage.it
Rincari autostrade 2026, Tangenziale di Napoli verso l’aumento a 1,05 euro: la società si approvvigiona di monetine - A partire dal primo gennaio 2026 il pedaggio della Tangenziale potrebbe arrivare a 1,05 euro. msn.com
Aumenta il pedaggio della Tangenziale di Napoli dal 1 gennaio. Borrelli (Avs): "ennesimo balzello ingiusto causato dal Ministro Salvini" A partire dal primo gennaio 2026 il pedaggio della Tangenziale potrebbe arrivare a 1,05 euro. L’aumento per la strada nap - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.