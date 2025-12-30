Napoli aggiudicata la gara per realizzare la linea 10 della metropolitana

Oggi EAV ha aggiudicato la gara europea per la realizzazione della linea 10 della metropolitana di Napoli. L’esito rappresenta il risultato di un percorso tecnico e istituzionale condotto in collaborazione con la Regione, volto a migliorare le infrastrutture di trasporto nella città. Questa operazione rientra nelle strategie di sviluppo e modernizzazione del sistema di mobilità locale.

Webuild, alla guida di un consorzio, si è aggiudicata un contratto del valore di circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. L'appalto riguarda la progettazione esecutiva e la reali

