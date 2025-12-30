Napoletano vincitore al SuperEnalotto | quanto ha vinto con un punto 4SS e un punto 4
Una giocata vincente al SuperEnalotto a Napoli ha portato un premio di 52.000 euro, conseguente a una combinazione con un punto 4SS e un punto 4. La notizia evidenzia come anche con poche cifre si possano ottenere risultati significativi. Questa vincita sottolinea l'importanza di controllare regolarmente le proprie schedine e di giocare con moderazione, nel rispetto delle normative sul gioco responsabile.
Una vincita al SuperEnalotto è stata realizzata a Napoli con un punto 4SS e un punto 4, per un importo complessivo di 52.558 euro.La giocata vincente risale al concorso numero 207 di lunedì 29 dicembre e è stata effettuata presso la Sisal Tabaccheria Papallo di via Marco Aurelio 32. Nessun “6”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
