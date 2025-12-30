Nadia Battocletti parteciperà alla 51ª edizione della BOclassic di Bolzano il 31 dicembre, chiudendo così un anno di importanti risultati. L’atleta italiana affronta questa tradizionale corsa di fine anno, evento di riferimento nel calendario sportivo di San Silvestro. La competizione si svolge nel centro di Bolzano, offrendo un’occasione per celebrare l’atletica e concludere l’anno in modo sportivo e condiviso.

Nadia Battocletti chiuderà in corsa il suo eccezionale 2025: mercoledì 31 dicembre sarà impegnata lungo le strade del centro di Bolzano in occasione della 51ma edizione della BOclassic, tradizionale e imperdibile evento di San Silvestro. La fuoriclasse trentina sarà la grande favorita della vigilia e andrà a caccia del suo terzo sigillo consecutivo nel capoluogo altoatesino, in modo da mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che le ha portato in dote due medaglie ai Mondiali su pista (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) e i trionfi sui 10 km agli Europei di corsa su strada e agli Europei di cross. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti stella della BOclassic: caccia al tris nella Classica di San Silvestro

