Myrta Merlino e Alessandro Sallusti l’indiscrezione dopo il lungo stop dalla televisione

Dopo un periodo di assenza, si riaccendono le discussioni sul futuro di Myrta Merlino. La conduttrice, che ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione, resta al centro dell’attenzione per le sue prossime mosse. In attesa di aggiornamenti ufficiali, si delineano ipotesi e aspettative sul suo ritorno nel mondo dello spettacolo.

Che fine ha fatto Myrta Merlino? La conduttrice è ormai da diversi mesi lontana dai riflettori degli studi televisivi e molti si chiedono quale sarà il suo futuro professionale. Dopo l’ultima esperienza alla guida di Pomeriggio Cinque, conclusasi con la chiusura del programma, la giornalista è rimasta sotto contratto con Mediaset ma senza un ruolo attivo nel palinsesto. Da allora, intorno al suo nome si sono rincorse ipotesi e indiscrezioni, mentre si attende di capire se e quando tornerà stabilmente in video. Per ricostruire il percorso più recente bisogna tornare alla svolta del daytime Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Myrta Merlino torna su Rete 4 al fianco di Sallusti: l’indiscrezione

Leggi anche: A Myrta Merlino il premio internazionale Eccellenze Mediterraneo 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Su Rete 4 il ritorno di Merlino. Pazza idea: coppia con Sallusti; Myrta Merlino torna su Rete 4 al fianco di Sallusti: l’indiscrezione; Myrta Merlino torna su Rete 4 al fianco di Sallusti | l’indiscrezione.

Myrta Merlino, la nuova scommessa di Mediaset: la giornalista torna su Rete 4 con un partner inaspettato - Secondo quanto riporta Dagospia, il Biscione ha in mente un nuovo progetto editoriale con protagonista ... affaritaliani.it