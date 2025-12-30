Musica protagonista Dalle pagine operistiche alla tradizione viennese Un doppio concerto
La musica, protagonista indiscussa, unisce le città di Empoli e Castelfiorentino in un doppio concerto che spazia dalle opere liriche alla tradizione viennese. Un’occasione per ascoltare dal vivo composizioni di grande valore, offrendo un momento di cultura e raffinatezza all’inizio del nuovo anno. Un evento dedicato agli appassionati di musica classica, che contribuisce a valorizzare il patrimonio musicale locale.
EMPOLESE VALDELSA Iniziare il nuovo anno all’insegna della grande musica? È possibile grazie a un doppio appuntamento che lega sul filo della classica Empoli e Castelfiorentino. Al Palazzo delle Esposizioni l’Associazione Culturale Il Contrappunto in collaborazione con l’Associazione Culturale Mosaico inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico empolese: il Concerto di Capodanno, giunto alla sua quarta edizione. Giovedì prossimo alle 17, si esibirà l’Orchestra Il Contrappunto insieme alle voci del soprano Anastassiya Kozukharova, del tenore Matteo Tavini e del baritono Romano Martinuzzi, affiancati dalla Corale Santa Cecilia preparata da Simone Faraoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
