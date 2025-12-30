Musica dalle piazze ai club | ecco dove andare a San Silvestro a Bologna

A Bologna, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità per ascoltare musica, dai concerti nelle piazze alle serate nei club. La città si anima con eventi musicali che permettono di trascorrere l’ultimo dell’anno in compagnia, tra musica dal vivo e DJ set. Un’occasione per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo in un’atmosfera musicale e coinvolgente, adatta a tutti i gusti.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Dalle piazze ai club, la città si prepara a San Silvestro diventando una pista da ballo diffusa che regala la possibilità di festeggiare, con le selezioni dei dj e con la musica dal vivo. L’offerta più spettacolare, come sempre, è quella che va in scena in Piazza Maggiore dove il rito del Vecchione ’ sarà accompagnato dai dischi mixati da La Funky e Bassi Maestro, uno dei più originali e sofisticati esponenti della scena italiana del nuovo funky. Sghetto Blasters . Stessa atmosfera, ma in un ambiente più intimo, quella offerta dallo Sghetto, che ha in cartellone la serata ‘Sghetto Blasters’, che, ad iniziare dal nome che cita i Ghetto Blasters, le enormi radio che hanno segnato, anche visivamente, la nascita del rap in America negli Anni ’70, propone i ritmi urbani dell’hip hop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

