Musica comicità e danza per Rossella

Rossella invita a una serata dedicata alla musica, alla comicità e alla danza, promossa a Capannori per sostenere iniziative di solidarietà. Un evento che unisce arte e comunità, offrendo un’occasione di condivisione e intrattenimento in un’atmosfera sobria e rispettosa. Un appuntamento pensato per valorizzare il talento locale e rafforzare i legami tra i partecipanti, contribuendo a un obiettivo comune di solidarietà.

Capannori si prepara ad accogliere una serata speciale all'insegna della solidarietà, dell'arte e della condivisione. Un gruppo di amici e artisti del territorio ha deciso di unire le forze per sostenere Rossella Grisafi, affetta da SLA (la sclerosi laterale amiotrofica), organizzando uno spettacolo benefico che promette sorprese, emozioni e sorrisi. L'evento, denominato " Arti in ascolto ", si terrà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Capannori e proporrà un ricco programma fatto di musica dal vivo, ballo e momenti di comicità, grazie alla partecipazione di artisti che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio di una causa importante.

