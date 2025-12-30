Musica classica a lume di candela con Carmine Padula | il successo di ' Candle Light' a Rocchetta Sant' Antonio

Musica classica a lume di candela con Carmine Padula e l’Orchestra del Cinema, durante l’evento a Rocchetta Sant’Antonio. La serata ha offerto un percorso musicale caratterizzato da atmosfere intense e coinvolgenti, creando un momento di condivisione tra gli spettatori. Un’occasione per apprezzare la musica classica in un contesto intimo e suggestivo, sottolineando l’importanza di eventi culturali dedicati alle emozioni e alla tradizione musicale.

Protagonisti della serata Carmine Padula e l'Orchestra del Cinema, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso musicale capace di suscitare emozioni profonde. Il concerto, illuminato da centinaia di candele, ha creato un'atmosfera intima e raccolta, valorizzando l'acustica naturale della.

