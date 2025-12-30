Muore l' ex suocero del capoclan la Questura vieta i funerali

La Questura di Sessa Aurunca ha vietato i funerali di Benito Lauretano, 94 anni, ex suocero di Luigi Esposito, noto boss dei Muzzoni. La decisione è stata presa in considerazione delle implicazioni legate alla figura del defunto e alla presenza di persone legate al mondo della criminalità organizzata. La notizia evidenzia le misure adottate per prevenire possibili tensioni pubbliche e garantire l’ordine pubblico.

Niente funerali in forma solenne per Benito Lauretano, 94enne di Sessa Aurunca, defunto suocero dell'estinto boss dei Muzzoni Luigi Esposito e dello storico affiliato Orlandino Lettieri, quest'ultimo aveva il ruolo di estorsore e picchiatore del clan. Il divieto è giunto dal questore Andrea.

