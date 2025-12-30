Multiplayer e Movieplayer si incontrano a Bikini Bottom | live speciale per il ritorno di Spongebob al cinema

Multiplayer e Movieplayer si uniscono in un evento speciale dedicato al ritorno di SpongeBob al cinema. Un’occasione per esplorare il mondo di Bikini Bottom attraverso discussioni, approfondimenti e momenti interattivi, offrendo uno sguardo interessante sull’intrattenimento contemporaneo e il suo linguaggio. Un incontro pensato per appassionati e curiosi, che celebra il ritorno di uno dei personaggi più iconici dell’animazione.

SpongeBob torna al cinema e diventa il pretesto perfetto per una live che mescola joystick, ricordi animati e riflessioni sul linguaggio dell'intrattenimento contemporaneo. In occasione dell'uscita al cinema di SpongeBob - Un'avventura da pirati, Multiplayer e Movieplayer si riuniscono "in fondo al mar" per una live speciale: Andrea Bedeschi e Kobe(Lorenzo Fazio) giocano a SpongeBob SquarePants: Titani della Marea e raccontano l'universo della spugna più famosa del mondo pop. Una live tra spugne e nostalgia La live nasce come un incrocio naturale tra due mondi che da tempo dialogano sottotraccia: quello del videogioco e quello del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

