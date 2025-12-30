Muharemovic Inter Romano chiarisce | niente movimenti a gennaio e pista Frattesi Juve ancora distante

L’Inter non prevede movimenti di mercato a gennaio e si concentra sulla prossima sessione estiva. Romano ha chiarito che al momento non ci sono trattative attive, in particolare riguardo a Tarik Muharemovic. La pista Frattesi verso la Juventus rimane lontana, e non ci sono sviluppi imminenti. La società nerazzurra mantiene una posizione cauta, valutando eventuali opportunità future senza pressioni.

Muharemovic Inter, Romano spegne le voci: i nerazzurri aspettano l'estate e il discorso Frattesi Juve è prematuro Il nome di Tarik Muharemovic continua a essere al centro delle voci di mercato, soprattutto in relazione all'interesse dell'Inter. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha delineato lo stato reale della situazione,

