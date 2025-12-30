Il match tra Mozambico e Camerun, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025, si svolgerà il 31 dicembre alle ore 20:00. In questa occasione verranno ufficializzate le formazioni, analizzate le quote e presentati i pronostici, offrendo un quadro completo del confronto tra le due nazionali prima dell’ultimo turno della fase a gruppi.

Si chiude la fase a gironi della coppa d’Africa con il Camerun di Pagou che affronta il Mozambico di Conde. I Mamba vengono dalla vittoria per certi versi inaspettata contro il Gabon, con la squadra brava ad approfittare degli errori difensivi delle pantere per arrivare oggi a giocarsi addirittura la qualificazione agli ottavi. Potrebbe anche bastare il pareggio visto che i 3 gol segnati sono un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mozambico-Camerun (Coppa d’Africa, 31-12-2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

