Mozambico-Camerun Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra Mozambico e Camerun, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025, si svolgerà il 31 dicembre alle ore 20:00. In questa occasione verranno ufficializzate le formazioni, analizzate le quote e presentati i pronostici, offrendo un quadro completo del confronto tra le due nazionali prima dell’ultimo turno della fase a gruppi.
Si chiude la fase a gironi della coppa d’Africa con il Camerun di Pagou che affronta il Mozambico di Conde. I Mamba vengono dalla vittoria per certi versi inaspettata contro il Gabon, con la squadra brava ad approfittare degli errori difensivi delle pantere per arrivare oggi a giocarsi addirittura la qualificazione agli ottavi. Potrebbe anche bastare il pareggio visto che i 3 gol segnati sono un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
#CoppadAfrica, Nella prima partita di oggi in Coppa d'Africa il #Mozambico ha battuto 3-2 il #Gabon. Per lo stesso girone stasera alle 21 si gioca Camerun- Costa d'Avorio. CLASSIFICA GRUPPO F Costa d'Avorio 3 Camerun 3 Mozambico 3 Gabon 0 - facebook.com facebook
Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia GabonMozambico Ore 13:30 - 60 DTT Guinea EquatorialeSudan Ore 16:00 - 60 DTT AlgeriaBurkina Faso Ore 18:30 - 60 DTT Costa D’AvorioCamerun Ore 21:00 - 60 x.com
