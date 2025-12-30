Mozambico-Camerun Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mozambico e Camerun, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025, si disputerà il 31 dicembre alle 20:00. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per chi vuole seguire l’incontro con dati aggiornati e obiettivi. La partita rappresenta l’ultimo turno della fase a gruppi prima degli ottavi, con le due squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni.

Si chiude la fase a gironi della coppa d’Africa con il Camerun di Pagou che affronta il Mozambico di Conde.  I Mamba vengono dalla vittoria per certi versi inaspettata contro il Gabon, con la squadra brava ad approfittare degli errori difensivi delle pantere per arrivare oggi a giocarsi addirittura la qualificazione agli ottavi. Potrebbe anche bastare il pareggio visto che i 3 gol segnati sono un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

