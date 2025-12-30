Mozambico-Camerun Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mozambico e Camerun, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025, si disputerà il 31 dicembre alle 20:00. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per chi vuole seguire l’incontro con dati aggiornati e obiettivi. La partita rappresenta l’ultimo turno della fase a gruppi prima degli ottavi, con le due squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni.

Si chiude la fase a gironi della coppa d'Africa con il Camerun di Pagou che affronta il Mozambico di Conde. I Mamba vengono dalla vittoria per certi versi inaspettata contro il Gabon, con la squadra brava ad approfittare degli errori difensivi delle pantere per arrivare oggi a giocarsi addirittura la qualificazione agli ottavi. Potrebbe anche bastare il pareggio visto che i 3 gol segnati sono un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Risultati Coppa d’Africa 2025, classifiche/ Pari del Camerun! Diretta gol live score (oggi 28 dicembre) - F oggi, domenica 28 dicembre, e diretta gol live score delle partite in programma. ilsussidiario.net

Risultati Coppa d’Africa, classifiche/ Diretta gol live score: Camerun di misura sul Gabon (oggi 24 dicembre) - Risultati Coppa d’Africa 2025, oggi mercoledì 24 dicembre, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 1^ giornata dei gironi E- ilsussidiario.net

#CoppadAfrica, Nella prima partita di oggi in Coppa d'Africa il #Mozambico ha battuto 3-2 il #Gabon. Per lo stesso girone stasera alle 21 si gioca Camerun- Costa d'Avorio. CLASSIFICA GRUPPO F Costa d'Avorio 3 Camerun 3 Mozambico 3 Gabon 0 - facebook.com facebook

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia GabonMozambico Ore 13:30 - 60 DTT Guinea EquatorialeSudan Ore 16:00 - 60 DTT AlgeriaBurkina Faso Ore 18:30 - 60 DTT Costa D’AvorioCamerun Ore 21:00 - 60 x.com

