Il Mousiké Brass Quintet annuncia i nuovi appuntamenti per il 2026, offrendo un'occasione per ascoltare musica di qualità e condividere momenti di ascolto autentico. Alla fine dell’anno, i numeri si trasformano in ricordi di prove, palchi e incontri che hanno arricchito il percorso artistico del quintetto, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama musicale.

C’è un momento, a fine anno, in cui i numeri smettono di essere soltanto numeri e diventano il riassunto di un percorso: prove, palchi, incontri. Per il Mousiké Brass Quintet, nato nel 1992 dall’iniziativa di musicisti bergamaschi, la chiusura della stagione concertistica 2025 è esattamente questo: un bilancio che racconta il valore del duro lavoro e dello studio d’assieme e personale, ma anche la capacità – rara – di tenere vivo l’entusiasmo dopo oltre tre decenni di attività. Il quintetto, formato da due trombeflicorni, corno, trombone e tuba, ha costruito negli anni una cifra riconoscibile: un suono compatto, brillante e al tempo stesso caldo, capace di portare la musica degli ottoni ben oltre l’idea di “repertorio di nicchia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Beats of Pompeii 2026: nuovi appuntamenti con Riccardo Cocciante, Riccardo Muti e Hauser

Leggi anche: Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mousiké Brass Quintet: i nuovi appuntamenti per il 2026 - Quando la musica diventa racconto: Mousiké Brass Quintet tra stagione concertistica 2025 e nuovi appuntamenti 2026 ... bergamonews.it