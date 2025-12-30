Motta Sant’Anastasia dice no ai botti | festa sì pericoli no

Motta Sant’Anastasia promuove le festività senza botti: il sindaco Antonio Bellia ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di qualsiasi tipo di ordigno pirotecnico. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, evitando rischi e incidenti legati ai fuochi d’artificio. La città invita a festeggiare in modo responsabile, mantenendo viva la tradizione senza compromettere l’incolumità di tutti.

Le luci delle feste possono brillare anche senza il fragore dei botti. È questo il messaggio chiaro e deciso lanciato dal sindaco di Motta Sant'Anastasia, Antonio Bellia, che ha annunciato "un'ordinanza contro qualunque tipologia di ordigno pirotecnico", invitando la cittadinanza a vivere i.

