MotoGp feste in moto per Marquez | eccolo sulla flat track ‘La terapia del gas’

Marc Marquez si dedica alla flat track in vista del suo recupero e delle trattative per il rinnovo con Ducati. Dopo l’infortunio, l’attenzione si concentra anche sul mantenimento della forma e sulla preparazione mentale. La sua partecipazione alle feste in moto rappresenta un momento di relax e di impegno personale, nel contesto di un inverno importante per il futuro del pilota e della squadra.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Da un lato il recupero dall'infortunio, dall'altro la trattativa per il rinnovo di contratto con Ducati. L'inverno di Marc Marquez viaggia su un doppio binario che riguarda il presente e il futuro, che può essere a tinte rosse oppure con l'ala dorata di Honda. Andiamo con ordine. Saltati gli ultimi gp per l'infortunio di Mandalika, Marc Marquez non ha effettuato nemmeno i test di Valencia e tornerà in pista a fine gennaio per lo shake down di Sepang, che anticipa di qualche giorno i test veri e propri, i primi del 2026 verso l'inizio della nuova stagione che sarà il primo marzo in Thailandia.

