Mostra ' Antonio Ligabue Il ruggito dell' anima' agli Arsenali Repubblicani

L’esposizione ‘Ligabue. Il ruggito dell’anima’ presso gli Arsenali Repubblicani propone una riflessione sull’opera e la vita di Antonio Ligabue, artista di rilievo nel panorama italiano e internazionale. In occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa, la mostra offre un’occasione per conoscere meglio la sua espressione artistica e il suo percorso creativo.

L'esposizione 'Ligabue. Il ruggito dell'anima', allestita negli storici Arsenali Repubblicani, celebra il grande artista italo-svizzero, in occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa. Un omaggio a una delle figure più intense, tormentate e originali dell'arte italiana del.

Nell'anno del 60° anniversario della scomparsa di Antonio Ligabue, gli Arsenali Repubblicani del Comune di Pisa ospiteranno la mostra "LIGABUE.

Antonio Ligabue. Il ruggito dell'anima: al via la mostra all'interno degli Arsenali Repubblicani L'esposizione sarà visitabile da venerdì 26 dicembre fino al prossimo 10 maggio

