Mosca | Dopo l' attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attacco alla residenza di Putin, Mosca ha adottato una posizione più ferma nei negoziati. La situazione in Ucraina si fa sempre più complessa e sanguinosa, mentre le parti cercano di ristabilire il dialogo internazionale. La delicatezza del momento richiede un’attenzione costante agli sviluppi, che potrebbero influenzare significativamente gli equilibri regionali e globali.

Il conflitto in Ucraina entra in una fase sempre più delicata e sanguinosa mentre la diplomazia tenta di riaprire canali di dialogo. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito diverse regioni ucraine, mentre Mosca minaccia un irrigidimento dei negoziati dopo un presunto attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin, smentito con forza da Kiev. Intanto a Varsavia i leader europei si riuniscono per discutere del sostegno a Kiev, sullo sfondo di dati allarmanti sulle perdite russe e delle pressioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti guidati da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

