Mosca | Dopo l' attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati Isw | Nessuna prova del raid

Le recenti tensioni a Mosca, dopo l’attacco alla residenza di Putin, hanno portato a un inasprimento della posizione nelle negoziazioni. Tuttavia, l’ISW segnala che al momento non ci sono prove definitive del raid. Il conflitto in Ucraina continua a evolversi, attraversando una fase complessa e sanguinosa, mentre le iniziative diplomatiche cercano di riattivare il dialogo tra le parti coinvolte.

Il conflitto in Ucraina entra in una fase sempre più delicata e sanguinosa mentre la diplomazia tenta di riaprire canali di dialogo. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito diverse regioni ucraine, mentre Mosca minaccia un irrigidimento dei negoziati dopo un presunto attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin, smentito con forza da Kiev. Intanto a Varsavia i leader europei si riuniscono per discutere del sostegno a Kiev, sullo sfondo di dati allarmanti sulle perdite russe e delle pressioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti guidati da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati". Isw: "Nessuna prova del raid" Leggi anche: Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati" Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega: “Vogliono minare i negoziati” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega; Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Mosca accusa Kiev: “Attaccata con 91 droni una residenza di Putin”. E minaccia ritorsioni. Riunione dei leader europei sull'Ucraina. Mosca: 'Irrigidimento dei negoziati dopo l'attacco di Kiev' - Esplosioni nelle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, danneggiato un impianto industriale (ANSA) ... ansa.it

Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. Kiev: Menzogna. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. tg24.sky.it

Mosca denuncia: "Droni ucraini sulla residenza di Putin", Kiev respinge le accuse - Mosca denuncia un attacco di droni contro la residenza di Putin a Novgorod, mentre Kiev smentisce e accusa la Russia di strumentalizzare la vicenda per giustificare nuovi raid sul territorio ucraino. notizie.it

Tg2. . #Ucraina. Dopo i progressi fatti da #Trump e #Zelensky nel loro incontro a #MarALago, la pace sembra di nuovo allontanarsi. #Mosca accusa #Kiev di aver colpito una residenza di #Putin e minaccia rappresaglie. #Kiev risponde: "Menzogne dirette contr - facebook.com facebook

#Mosca Quali scenari potrebbero aprirsi dopo la morte del generale #Sarvarov Al #GR1 Andrea @Margelletti, analista militare e presidente del Cesi, il Centro Studi Internazionali @CentroStudiInt. L’intervista è di Fabrizio Noli x.com

