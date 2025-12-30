Mosca accusa | Stormi di droni contro la residenza di Putin Ma Kiev nega
Mosca ha dichiarato di aver intercettato un attacco di 91 droni contro la residenza di Putin, attribuendolo a Kiev. La versione ufficiale russa sostiene che tutti i dispositivi siano stati neutralizzati, mentre Kiev ha negato ogni coinvolgimento. La vicenda si inserisce nel complesso quadro delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando le recenti escalation nel conflitto.
«Kiev ha tentato di attaccare la residenza di Stato di Vladimir Putin con 91 droni, tutti distrutti», ha annunciato nel pomeriggio di ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
