Mosca accusa | Stormi di droni contro la residenza di Putin Ma Kiev nega

Mosca ha dichiarato di aver intercettato un attacco di 91 droni contro la residenza di Putin, attribuendolo a Kiev. La versione ufficiale russa sostiene che tutti i dispositivi siano stati neutralizzati, mentre Kiev ha negato ogni coinvolgimento. La vicenda si inserisce nel complesso quadro delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando le recenti escalation nel conflitto.

