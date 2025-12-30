Mosca accusa Kiev dell’attacco alla residenza di Putin l’analisi | Non c’è nessuna prova
Mosca accusa Kiev di aver attaccato la residenza di Putin con droni, ma finora non sono state presentate prove ufficiali. Kiev smentisce ogni coinvolgimento, mentre il Cremlino preferisce mantenere il silenzio, affermando che tutte le minacce sono state neutralizzate e che le indagini sono gestite dalle forze armate russe. La vicenda resta aperta e senza conferme ufficiali.
Da Kiev spiegano che Mosca non ha fornito alcuna prova sull’attacco con droni alla residenza di Putin, e dall’altra parte il Cremlino si trincera dietro il silenzio, aggiungendo che non dirà altro sulla questione, visto che tutti i droni sono stati abbattuti e solitamente sono le forze armate russe a occuparsi di questo tipo di indagini. A condurre un’analisi indipendente è il think-tank basato negli Usa Institute for the Study of War (Isw), secondo cui non ci sono indizi circa la responsabilità del fatto. Per questo, si legge nelle conclusioni, “il Cremlino potrebbe voler usare questo presunto attacco per giustificare il suo rifiuto di qualsiasi proposta di pace che emerga dai recenti colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina e multilaterali tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell'attacco alla residenza di Putin». La Bbc: fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi
Leggi anche: Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati". Isw: "Nessuna prova del raid"
Mosca accusa Kiev: "Ha tentato di attaccare la residenza di Putin". Zelensky smentisce: "È un pretesto per nuovi bombardamenti" - Il capo del Cremlino ha avuto una telefonata con Trump, al quale ha raccontato del raid ucraino contro la sua villa poco distante da San Pietroburgo ... today.it
Mosca accusa Kiev: “Droni contro la residenza di Putin”. Zelensky smentisce e parla di provocazione - Mosca accusa Kiev di un attacco con 91 droni alla residenza di Putin sul Mar Nero, Zelensky smentisce e parla di storia inventata. ilmetropolitano.it
Mosca denuncia: "Droni ucraini sulla residenza di Putin", Kiev respinge le accuse - Mosca denuncia un attacco di droni contro la residenza di Putin a Novgorod, mentre Kiev smentisce e accusa la Russia di strumentalizzare la vicenda per giustificare nuovi raid sul territorio ucraino. notizie.it
Tg2. . #Ucraina. Dopo i progressi fatti da #Trump e #Zelensky nel loro incontro a #MarALago, la pace sembra di nuovo allontanarsi. #Mosca accusa #Kiev di aver colpito una residenza di #Putin e minaccia rappresaglie. #Kiev risponde: "Menzogne dirette contr - facebook.com facebook
PRIME PAGINE | Mosca accusa: droni su una casa di Putin. Kiev: bugie #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.