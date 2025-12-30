Mosca accusa Kiev dell’attacco alla residenza di Putin l’analisi | Non c’è nessuna prova

Mosca accusa Kiev di aver attaccato la residenza di Putin con droni, ma finora non sono state presentate prove ufficiali. Kiev smentisce ogni coinvolgimento, mentre il Cremlino preferisce mantenere il silenzio, affermando che tutte le minacce sono state neutralizzate e che le indagini sono gestite dalle forze armate russe. La vicenda resta aperta e senza conferme ufficiali.

Da Kiev spiegano che Mosca non ha fornito alcuna prova sull’attacco con droni alla residenza di Putin, e dall’altra parte il Cremlino si trincera dietro il silenzio, aggiungendo che non dirà altro sulla questione, visto che tutti i droni sono stati abbattuti e solitamente sono le forze armate russe a occuparsi di questo tipo di indagini. A condurre un’analisi indipendente è il think-tank basato negli Usa Institute for the Study of War (Isw), secondo cui non ci sono indizi circa la responsabilità del fatto. Per questo, si legge nelle conclusioni, “il Cremlino potrebbe voler usare questo presunto attacco per giustificare il suo rifiuto di qualsiasi proposta di pace che emerga dai recenti colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina e multilaterali tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

