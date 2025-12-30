Mosca accusa Kiev del presunto attacco alla residenza di Putin l’analisi | Non c’è nessuna prova

Mosca accusa Kiev di aver effettuato un attacco con droni alla residenza di Putin, ma Kiev non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa accusa. Il Cremlino, dal canto suo, si limita a mantenere il silenzio, affermando che tutti i droni sono stati abbattuti e che le indagini sono gestite dalle forze armate russe. La questione resta quindi irrisolta e senza conferme ufficiali.

Da Kiev spiegano che Mosca non ha fornito alcuna prova sul presunto attacco con droni alla residenza di Putin, e dall’altra parte il Cremlino si trincera dietro il silenzio, aggiungendo che non dirà altro sulla questione, visto che tutti i droni sono stati abbattuti e solitamente sono le forze armate russe a occuparsi di questo tipo di indagini. A condurre un’analisi indipendente è il think-tank basato negli Usa Institute for the Study of War (Isw), secondo cui non ci sono indizi circa la responsabilità del fatto. Per questo, si legge nelle conclusioni, “il Cremlino potrebbe voler usare questo presunto attacco per giustificare il suo rifiuto di qualsiasi proposta di pace che emerga dai recenti colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina e multilaterali tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

