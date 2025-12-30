Mosca | 91 droni contro la villa di Putin Ma per Kiev si tratta di una menzogna | Trump | Ho saputo dell' attacco non va bene

Recenti eventi a Mosca hanno visto l’impiego di 91 droni contro una villa ritenuta di proprietà di Putin, mentre Kiev nega ogni coinvolgimento, definendo l’attacco una menzogna. Il Cremlino valuta di riconsiderare le trattative, mentre la Casa Bianca si è detta arrabbiata per l’accaduto. Trump ha commentato di aver appreso dell’attacco, sottolineando che non è una buona notizia.

Per il Cremlino l’obiettivo era una villa presidenziale: rivedremo la trattativa. La Casa Bianca: «Siamo arrabbiati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

