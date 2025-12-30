Mosca | 91 droni contro la villa di Putin Ma per Kiev si tratta di una menzogna | Trump | Ho saputo dell' attacco non va bene

Recenti eventi a Mosca hanno visto l’impiego di 91 droni contro una villa ritenuta di proprietà di Putin, mentre Kiev nega ogni coinvolgimento, definendo l’attacco una menzogna. Il Cremlino valuta di riconsiderare le trattative, mentre la Casa Bianca si è detta arrabbiata per l’accaduto. Trump ha commentato di aver appreso dell’attacco, sottolineando che non è una buona notizia.

Per il Cremlino l’obiettivo era una villa presidenziale: rivedremo la trattativa. La Casa Bianca: «Siamo arrabbiati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca: 91 droni contro la villa di Putin. Ma per Kiev si tratta di «una menzogna» | Trump: "Ho saputo dell'attacco, non va bene" Leggi anche: Attacco a Putin: 91 droni contro la villa. Ma il piano di Kiev per ucciderlo fallisce Leggi anche: Mosca: droni Kiev contro villa di Putin La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mosca: Abbattuti 91 droni ucraini diretti alla residenza di Putin a Novgorod; Mosca accusa Kiev: “Attaccata con 91 droni una residenza di Putin”. E minaccia ritorsioni; Ucraina, dalla pace possibile allo scambio di accuse. Mosca: «91 droni contro Putin». Kiev: «Menzogne»; Ucraina attacca casa di Putin con droni, Mosca accusa Kiev di terrorismo. Mosca: 91 droni contro la villa di Putin. Ma per Kiev si tratta di «una menzogna» | Trump: "Ho saputo dell'attacco, non va bene" - Per il Cremlino l’obiettivo era una villa presidenziale: rivedremo la trattativa. msn.com

Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

Russia-Ucraina, l’accusa di Mosca: “Abbattuti 91 droni inviati da Kiev contro la residenza di Putin a Novgorod”. Zelensky nega - La Russia accusa Kiev di aver lanciato decine di droni contro una residenza di Putin. ilfattoquotidiano.it

#Mosca accusa Kiev di aver lanciato un attacco con droni contro la residenza di #Putin: "Azioni così sconsiderate non rimarranno senza risposta". #Zelensky smentisce e parla di "menzogne" - facebook.com facebook

Mosca accusa: 'I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale'. Zelensky: 'Bugie, la Russia mina la pace' #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.