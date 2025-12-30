Morto il pittore Ernesto Piccolo | insegnò all' Accademia di Belle Arti di Palermo

È scomparso a Firenze Ernesto Piccolo, pittore e incisore italiano, noto per il suo contributo al secondo Novecento. Laureato e insegnante all'Accademia di Belle Arti di Palermo, Piccolo ha dedicato gran parte della sua carriera alla ricerca artistica e all'insegnamento. La sua figura rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama culturale italiano, lasciando un’eredità significativa nel mondo dell’arte contemporanea.

Ernesto Piccolo, uno dei più significativi pittori e incisori italiani del secondo Novecento (con un passato da insegnante all'Accademia di Belle Arti di Palermo) è morto oggi all'età di 89 anni a Firenze, città che lo aveva accolto da ragazzo e dove ha trascorso la maggior parte della sua vita e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

