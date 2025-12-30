La morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta durante una partita di calcio il 3 dicembre scorso a Grosseto, solleva ancora interrogativi. Matteo, affetto da una patologia cardiaca nota, era in campo senza un certificato medico che ne attestasse la compatibilità con l’attività sportiva. La salma è stata esumata nell’ambito delle indagini per chiarire le cause di un episodio ancora avvolto da incertezza.

Grosseto, 30 dicembre 2025 – C’è ancora da fare chiarezza sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre scorso. La procura di Grosseto infatti ha disposto l’esumazione della salma per effettuare l’autopsia e chiarire in modo definitivo le cause del decesso. L’esumazione della salma al cimitero di Porto Ercole. Stamani al cimitero di Porto Ercole, la salma di Matteo è stata esumata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove i medici legali effettueranno l’autopsia. L’obiettivo è stabilire con precisione il nesso tra il malore che lo ha colpito durante la partita di calcio a 8 amatoriale che si giocava a Grosseto sui campi di via Adda e la sua patologia cardiaca, già nota, che – secondo quanto emerso – gli impediva di praticare attività sportiva agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto alla partita di calcio, salma esumata. “Matteo soffriva di una patologia cardiaca, era in campo senza certificato medico”

