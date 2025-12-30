Morto alla partita di calcio salma esumata Matteo soffriva di una patologia cardiaca era in campo senza certificato medico
La morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta durante una partita di calcio il 3 dicembre scorso a Grosseto, solleva ancora interrogativi. Matteo, affetto da una patologia cardiaca nota, era in campo senza un certificato medico che ne attestasse la compatibilità con l’attività sportiva. La salma è stata esumata nell’ambito delle indagini per chiarire le cause di un episodio ancora avvolto da incertezza.
Grosseto, 30 dicembre 2025 – C’è ancora da fare chiarezza sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre scorso. La procura di Grosseto infatti ha disposto l’esumazione della salma per effettuare l’autopsia e chiarire in modo definitivo le cause del decesso. L’esumazione della salma al cimitero di Porto Ercole. Stamani al cimitero di Porto Ercole, la salma di Matteo è stata esumata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove i medici legali effettueranno l’autopsia. L’obiettivo è stabilire con precisione il nesso tra il malore che lo ha colpito durante la partita di calcio a 8 amatoriale che si giocava a Grosseto sui campi di via Adda e la sua patologia cardiaca, già nota, che – secondo quanto emerso – gli impediva di praticare attività sportiva agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
