Morto a 44 anni Alessandro Villa papà dei Piccoli Diavoli 3 ruote Ha girato il mondo in handbike e aiutato gli altri a non arrendersi

È scomparso a 44 anni Alessandro Villa, noto come “Il Boss”, appassionato di handbike e sostenitore di chi combatte l’atassia di Friedreich. Originario di Paderno Dugnano, ha percorso il mondo in handbike, ispirando con il suo esempio di determinazione e solidarietà. La sua vita è stata un messaggio di coraggio e perseveranza per amici e sostenitori delle sue cause.

Paderno Dugnano (Milano) – Per gli amici, per chi seguiva le sue avventure in handbike e per chi continua a pedalare contro l'atassia di Friedreich, Alessandro Villa è sempre stato "Il Boss". Lo chiamavano tutti così. Era il papà dell'associazione "Piccoli diavoli 3 ruote", che aveva creato il 28 febbraio del 2006 in Brianza e che fatto crescere in questi vent'anni insieme al fratello Federico e alla mamma Franca. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, nella sua casa di Lissone. Aveva 44 anni. "Ho sempre amato sentirmi libero". "Ho sempre amato sentirmi libero, ho sempre amato viaggiare e sfidare il mondo", raccontava in primavera sulla sua pagina, col sottofondo musicale di Bon Jovi: It's my life, un manifesto di vita.

