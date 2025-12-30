Morte per una presunta intossicazione il padre di Sara Di Vita è vigile

Il padre di Sara Di Vita, una quindicenne deceduta per sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso, si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nonostante la gravità delle condizioni, rimane vigile. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini continuano per chiarire le cause dell’accaduto.

«Pur rimanendo ricoverato nel reparto di Rianimazione, è vigile» il padre della quindicenne Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Lo rende noto l’istituto Spallanzani dove l’uomo è ricoverato. In ospedale anche oggi «proseguono gli accertamenti per definire le possibili cause». Continua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

