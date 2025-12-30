Morte per intossicazione a Campobasso il marito e papà delle vittime è vigile | Penso solo a loro
Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime di intossicazione alimentare a Campobasso, è attualmente vigile e in condizioni di miglioramento. L’uomo ha dichiarato di essere concentrato sul dolore per la perdita delle sue familiari, sottolineando il suo pensiero rivolto esclusivamente a loro in questo momento difficile. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.
È vigile e in miglioramento Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte a Campobasso per una intossicazione alimentare: "Sono concentrato su quello che mi è accaduto, sto pensando solo a loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
