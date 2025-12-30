Morta la nipote di Jfk Tatiana Schlossberg aveva 35 anni Continua la maledizione dei Kennedy

Roma, 30 dicembre 2025 – Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di John F. Kennedy, è deceduta all’età di 35 anni. Con questa perdita si prosegue la lunga e triste sequenza di eventi che coinvolgono la famiglia Kennedy, spesso segnata da tragedie e scomparsa prematura. La sua morte rappresenta un altro capitolo nel racconto di una delle famiglie più note e complesse della storia americana.

Roma, 30 dicembre 2025 – È morta all'età di 35 anni Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell'ex presidente statunitense John F. Kennedy. A darne la notizia la famiglia sui social dalla John F. Kennedy Library Foundation. Schlossberg, che si era occupata soprattutto di temi ambientali e cambiamento climatico, aveva reso pubblica a novembre, in un saggio sul New Yorker, la diagnosi di una rara forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue e del midollo osseo. Nel testo, oltre a riflettere sulla malattia, sulla mortalità e sulla sua storia familiare, aveva anche criticato duramente il cugino Robert F.

