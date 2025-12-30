Morta a ottant’anni Khaleda Zia la prima donna Primo Ministro del Bangladesh
Khaleda Zia, prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro in Bangladesh, è deceduta all’età di ottant’anni dopo una lunga malattia. Figura politica di rilievo nel paese, ha avuto un ruolo importante nella storia politica del Bangladesh, rivaleggiando con Sheikh Hasina. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la scena politica nazionale.
Si è spenta all’età di ottant’anni, a causa di una lunga malattia, Khaleda Zia, prima donna Primo Ministro del Bangladesh e acerrima rivale della ormai ex leader Sheikh Hasina. La politica era intenzionata a candidarsi per un terzo mandato come premier per il prossimo febbraio, quando il Paese voterà per la prima volta da quando una rivoluzione popolare alla fine del 2024 aveva detronizzato Hasina. Chi era Khaleda Zia: la rivalità con Sheikh Hasina. In seguito all’assassinio del marito, l’allora presidente Ziaur Rahman, era diventata Primo Ministro nel 1991. La sua carriera, che ha incluso anche periodi in prigione e agli arresti domiciliari, era stata segnata da un’aspra faida con Hasina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
