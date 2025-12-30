Morta a 80 anni Khaleda Zia ex premier del Bangladesh favorita alle prossime elezioni
È deceduta all'età di 80 anni Khaleda Zia, ex primo ministro del Bangladesh e figura di rilievo nel panorama politico del paese. Leader dell’opposizione, la sua presenza è stata spesso associata alle prossime elezioni parlamentari, previste per febbraio. La sua scomparsa rappresenta un momento significativo per la scena politica bangladese.
È morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh e storica leader dell’opposizione, considerata da molti la figura politica più attesa come possibile vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. La notizia ha scosso il Paese e l’intero panorama politico dell’Asia meridionale. L’annuncio ufficiale è arrivato dal Partito nazionalista del Bangladesh (BNP), formazione da lei guidata ininterrottamente dal 1984. Khaleda Zia è stata una delle personalità più influenti della politica bengalese degli ultimi decenni. «La presidente del BNP ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr », si legge nel comunicato diffuso dal partito, che ha confermato il decesso nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
