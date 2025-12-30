Morta a 35 anni Tatiana Schlossberg la nipote di John F Kennedy era affetta da una rara forma di leucemia

Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di John F. Kennedy, è venuta a mancare all'età di 35 anni. La sua morte è stata causata da una rara forma di leucemia, una malattia che ha affrontato con coraggio nel corso degli ultimi mesi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama giornalistico e familiare.

Si chiama Aurora Livoli e ha 19 anni la ragazza trovata morta nella mattinata del 29 dicembre nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia nord est di Milano. La giovane, nata a Roma e residente in provincia di Latina, è stata rintracciata grazie alla x.com

