Morta a 19 anni esplorando il set di Stranger Things | centinaia al funerale della giovane

Una giovane di 19 anni ha perso la vita esplorando un edificio abbandonato noto per essere una location di Stranger Things. La comunità della Georgia si è radunata in occasione del suo funerale, rendendo omaggio alla memoria di Leah Palmirotto, deceduta in circostanze tragiche. L’evento ha suscitato tristezza e riflessione tra amici e familiari.

Una comunità in Georgia si è riunita per onorare la memoria di Leah Palmirotto, la diciannovenne deceduta dopo una caduta in un edificio abbandonato divenuto celebre come location di Stranger Things. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì 19 dicembre presso una struttura recintata e interdetta al pubblico nel campus Briarcliff dell’Università Emory, a Decatur. L’edificio di cinque piani, un tempo sede del Georgia Mental Health Institute, è apparso in numerose produzioni televisive ed è ampiamente riconosciuto dai fan di Stranger Things come il Hawkins National Laboratory, l’inquietante struttura governativa centrale nella trama della serie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Morta a 19 anni esplorando il set di Stranger Things: centinaia al funerale della giovane Leggi anche: Lego crea il set della casa creel di stranger things ispirato alla stagione finale Leggi anche: Stranger Things, il set Lego della casa dei Creel con prezzo e data di uscita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giovane precipita da un palazzo abbandonato dopo averlo visto in Stranger Things: è l'esterno dell'Hawkins Laboratory. Una giovane precipita da un palazzo visto in Stranger Things - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata dal tetto di un ospedale abbandonato divenuto celebre in Stranger Things ... lascimmiapensa.com

E' morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. #ANSA - facebook.com facebook

Khaleda Zia, morta a 80 anni l'ex premier del Bangladesh favorita alle prossime elezioni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.