Montescudo tiene duro sull’Irpef Ancora niente addizionale

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo conferma la volontà di mantenere invariati i tributi, senza introdurre l’addizionale Irpef nel bilancio di previsione 2026–2028. La strategia si basa sulla stabilità fiscale e su un investimento mirato nel sociale, garantendo equilibrio e attenzione alle esigenze della comunità. Questa scelta riflette un approccio responsabile e sostenibile nella gestione delle risorse comunali.

Nessun aumento dei tributi, conferma della non applicazione dell'addizionale Irpef e un forte investimento sul sociale: sono questi i pilastri del bilancio di previsione 2026–2028 approvato dal comune di Montescudo – Monte Colombo. Un documento che delinea una strategia economica volta al sostegno delle famiglie, delle fasce più deboli e allo sviluppo del territorio. Anche per il 2026 infatti, il comune conferma la scelta – unica in provincia – di non applicare l'addizionale comunale Irpef. Per il quarto anno consecutivo restano invariate anche le aliquote Imu e le tariffe dei servizi, così come viene mantenuta l'esenzione totale dal canone unico patrimoniale per le attività artigianali, commerciali e i pubblici esercizi.

