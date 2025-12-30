Montemurlo il grande presepe Vab realizzato in una cisterna per l’acqua dismessa

A Montemurlo, in via Scarpettini 323/b a Oste, è stato realizzato un grande presepe Vab all’interno di una cisterna per l’acqua dismessa. Questa creazione rappresenta un esempio di utilizzo creativo di spazi recuperati, integrando tradizione e innovazione nel contesto locale. L’opera, visibile fino a fine stagione, invita a riflettere sull’importanza del riuso e sulla valorizzazione del patrimonio industriale del territorio.

Montemurlo (Prato), 30 dicembre 2025 - Montemurlo non smette mai di sorprendere e stupire. Tra fabbriche e capannoni in via Scarpettini 323b a Oste il Bambinello è nato in una vecchia cisterna per l’acqua dismessa. Si tratta del presepe realizzato dai volontari della Vab Montemurlo nel piazzale dell’associazione. "La cisterna per l’acqua è un contenitore che ben identifica il lavoro dei volontari della Vigilanza Antincendi Boschivi.- racconta Valerio Palandri, instancabile presidente della Vab Montemurlo -. La cisterna accoglie un borgo antico su cui spiccano elementi del bosco, come corteccia, foglie e pezzi di tronco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, il grande presepe Vab realizzato in una cisterna per l’acqua dismessa Leggi anche: Bimba di 2 mesi muore annegata in una cisterna d’acqua, il papà confessa: “Volevamo un maschio”. Choc in Pakistan Leggi anche: Cisgiordania, coloni israeliani armati svuotano cisterna d'acqua di una famiglia palestinese ad Al-Mughayyir: "Non berrete più" - VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Montemurlo, il grande presepe Vab realizzato in una cisterna per l’acqua dismessa - È visibile nel piazzale dell’associazione a Oste ed esprime l’impegno dei volontari per il territorio e la tutela ambientale. msn.com

