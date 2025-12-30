Montemesola dice no ai botti | il sindaco firma il divieto per fine anno

Il Comune di Montemesola ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio rumorosi fino alla fine dell’anno. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nel territorio comunale, prevenendo incidenti e disturbi durante le festività. Il sindaco ha firmato l’ordinanza per sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare le normative in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.

Tarantini Time Quotidiano A Montemesola scatta il divieto di utilizzare botti, petardi e fuochi d’artificio rumorosi su tutto il territorio comunale. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Ignazio Punzi, in vigore dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con l’obiettivo di garantire serenità, sicurezza e rispetto durante i giorni di festa. La decisione nasce dalla volontà di tutelare la tranquillità delle persone, in particolare di chi si trova in condizioni di fragilità, come anziani e degenti, ma anche di salvaguardare il patrimonio pubblico e privato. In molti casi, infatti, gli spazi urbani non consentono l’accensione in sicurezza di materiali esplosivi, con il rischio di danni a cose e persone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola dice no ai botti: il sindaco firma il divieto per fine anno Leggi anche: "No" all'uso dei botti di fine anno, il sindaco di Cammarata ha firmato Leggi anche: Fuochi d’artificio e botti, il divieto del sindaco: "Prima la sicurezza" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno, Montemiletto dice no ai botti. - Con ordinanza sindacale, è stato disposto su tutto il territorio comunale di Montemiletto, dal 31/12/2025 al 01/01/2026, il DIVIETO di accensione e lancio di ... irpinianews.it

TeleRama. . STAMPA OGGI LA RASSEGNA STAMPA DI TELERAMA DEL 16 DICEMBRE 2025 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.