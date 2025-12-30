A Montecatini Terme, il centro di accoglienza situato presso l’ex Hotel Zenith sarà presto trasferito fuori città. La decisione mira a riorganizzare i servizi di accoglienza, con la chiusura prevista nel prossimo periodo. L’intervento si inserisce nel quadro delle strategie comunali per ottimizzare le strutture e migliorare la gestione delle attività di supporto alla popolazione.

Montecatini Terme, 30 dicembre 2025 – Il Centro di accoglienza straordinaria aperto all’ ex Hotel Zenith, nel cuore turistico e commerciale della città, è destinato a essere chiuso in tempi rapidi. La struttura sarà riaperta fuori da Montecatini, mettendo fine alla preoccupazione di residenti e titolari di attività. Una soluzione concreta sta per essere definita in questo senso. Il prefetto Angelo Gallo Carrabba ha affrontato la questione durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuta ieri mattina a Pistoia. L’ufficio del governo sul territorio ha ascoltato la proposta del sindaco Claudio Del Rosso e, in tempi ragionevoli, dovrebbe essere concluso il trasferimento dei richiedenti asilo da un’altra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, addio ex Hotel Zenith. Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città

Leggi anche: Turismo, Firenze brilla nell'accoglienza: ecco l'hotel premiato come numero uno della città

Leggi anche: Da cinema a studentato e hotel nel centro della città: il nuovo progetto da 8 milioni di euro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Montecatini, addio ex Hotel Zenith. Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città.

Montecatini, addio ex Hotel Zenith. Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città - Ipotesi delocalizzazione, la Prefettura ha ascoltato la proposta di Del Rosso e lavorerà per trasferire i richiedenti asilo dall’ex Hotel Zenith in un’altra struttura ... msn.com