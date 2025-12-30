Montecatini addio ex Hotel Zenith Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città
A Montecatini Terme, il centro di accoglienza situato presso l’ex Hotel Zenith sarà presto trasferito fuori città. La decisione mira a riorganizzare i servizi di accoglienza, con la chiusura prevista nel prossimo periodo. L’intervento si inserisce nel quadro delle strategie comunali per ottimizzare le strutture e migliorare la gestione delle attività di supporto alla popolazione.
Montecatini Terme, 30 dicembre 2025 – Il Centro di accoglienza straordinaria aperto all’ ex Hotel Zenith, nel cuore turistico e commerciale della città, è destinato a essere chiuso in tempi rapidi. La struttura sarà riaperta fuori da Montecatini, mettendo fine alla preoccupazione di residenti e titolari di attività. Una soluzione concreta sta per essere definita in questo senso. Il prefetto Angelo Gallo Carrabba ha affrontato la questione durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuta ieri mattina a Pistoia. L’ufficio del governo sul territorio ha ascoltato la proposta del sindaco Claudio Del Rosso e, in tempi ragionevoli, dovrebbe essere concluso il trasferimento dei richiedenti asilo da un’altra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Turismo, Firenze brilla nell'accoglienza: ecco l'hotel premiato come numero uno della città
Leggi anche: Da cinema a studentato e hotel nel centro della città: il nuovo progetto da 8 milioni di euro
Montecatini, addio ex Hotel Zenith. Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città.
Montecatini, addio ex Hotel Zenith. Il centro di accoglienza sarà spostato fuori città - Ipotesi delocalizzazione, la Prefettura ha ascoltato la proposta di Del Rosso e lavorerà per trasferire i richiedenti asilo dall’ex Hotel Zenith in un’altra struttura ... msn.com
Montecatini, blitz nell’ex hotel Palladio, trovati anche minorenni. “Ora servono controlli” - Montecatini, 7 luglio 2025 – Cinque minorenni e un adulto, senza alcun alloggio sul territorio, avevano trovato riparo all’interno dell’ex Hotel Palladio. lanazione.it
Montecatini Terme, scoperto un anno dopo il presunto killer dell'uomo trovato nell'hotel abbandonato - Fu una questione di droga a scatenare gli eventi che portarono alla morte del 26enne egiziano Ibrahim Abdalla Mohamed Sakran in un albergo abbandonato di Montecatini Terme un anno fa, l'ex Hotel ... corrierefiorentino.corriere.it
ADDIO A RENZO ROSSI, STORICO SINDACO MONTECATINI VAL DI CECINA - “Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa del caro Renzo Rossi, Sindaco di Montecatini Val di Cecina dal 1990 al 2004. Renzo ha dedicato gran parte - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.