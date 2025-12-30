Monte Moro choc | cabina funivia sbatte a 2.800 metri 100 turisti bloccati ma nessun ferito grave

Questa mattina sul Monte Moro a Macugnaga, una cabina della funivia è andata a sbattere contro le paratie della stazione superiore, coinvolgendo circa 15 persone. L’incidente ha causato il blocco di circa 100 turisti sulla funivia, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. La situazione è sotto controllo e le operazioni di gestione sono in corso per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Funivia Monte Moro, cabina sbatte: paura per 100 turisti. Paura e apprensione questa mattina sul Monte Moro, a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), dove una cabina della funivia è andata a sbattere contro le paratie della stazione di monte, trasportando circa 15 persone. L' incidente si è verificato intorno alle 11:25 di martedì 30 dicembre, senza causare ferite gravi, ma generando panico tra i passeggeri e un blocco temporaneo dell'impianto. Secondo le prime ricostruzioni, la cabina non si è fermata al momento previsto, proseguendo la corsa e urtando le barriere interne della stazione. Alcuni passeggeri hanno riportato lievi ferite: un uomo di 59 anni ha riportato un taglio al braccio, mentre altri dieci turisti, tra cui una bambina, hanno avuto bisogno di cure all'ospedale di Domodossola.

Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti e 90 persone bloccate in vetta - Una delle cabine ha urtato un muro alla stazione di arrivo sul Monte Moro: due feriti e intervento di Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza per l’evacuazione di novanta persone bloccate in quota ... varesenews.it

Incidente alla funivia del Monte Moro di Macugnaga: due feriti e un centinaio di turisti bloccati in cabina - Due persone ferite e un centinaio di turisti bloccati in quota, è il bilancio dell'incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del ... msn.com

Sono dodici i feriti dell'incidente della #funivia del Monte Moro a #Macugnaga. Evacuiti i turisti rimasti in quota - facebook.com facebook

#Incidente alla #funivia del #MonteMoro: quattro feriti. In salvo le 100 persone #bloccate a 2.800 m. x.com

