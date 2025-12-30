Montalbino nuovi distacchi di massi sui tornanti | servono nuovi interventi

Recenti distacchi di massi sono stati segnalati sui tornanti che portano al Santuario di Montalbino, nel tratto iniziale. Questi eventi evidenziano la necessità di interventi di manutenzione e sicurezza per garantire la stabilità della strada e la sicurezza di chi percorre questa zona. È importante monitorare attentamente la situazione e adottare le misure opportune per prevenire eventuali incidenti.

Si sono verificati nuovi distacchi di massi lungo il tratto iniziale dei tornanti, che conduce al Santuario di Montalbino. Un problema già noto nel tempo, per il quale era stata interdetta l'area per gestire la messa in sicurezza idrogeologica dell'area.Il casoUn sopralluogo tecnico effettuato.

